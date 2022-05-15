الوادي.. عام حبسا نافذا لسائق متهور عن تهمة تعريض الغير للخطر

أوقفت مصالح الأمن بولاية الوادي مرتكب المناورات الخطيرة معرضا حياة الغير للخطر، وذلك بعد تداول فيديو مصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والذي يظهر مركبة سياحية يقوم صاحبها بمناورات خطيرة على مستوى محور الدوران 35 بوسط المدينة.

مما انجر عنه غلق الطريق العام و عرقلة حركة المرور و تعريض حياة الغير للخطر.

ومن خلال الاستغلال الأمثل للفيديو المتداول و التحريات التي باشرتها مصالح أمن ولاية الوادي، تم تحديد هوية مرتكب الفعل الذي يعد من ذوي السوابق القضائية.

والذي تم توقيفه خلال عملية مداهمة شرطية على مستوى إقليم الاختصاص.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعني بالأمر أمام الجهات القضائية المختصة، عن جرم تعريض حياة الغير للخطر و عرقلة حركة المرور مع مناورات خطيرة على الطريق العام.