الوادي.. عام حبسا نافذا لسائق متهور عن تهمة تعريض الغير للخطر
ادانت محكمة الوادي، بحكم عام سجن نافذ للشاب الذي قام بمناورة بسيارة “طيوطا” بمفترق الطرق ساحة الشباب بالوادي بتهمة تعريض حياة الغير للخطر.
القيادة والمناورة الجنونية كلفت الشاب عام سجن وغرامة مالية 100ألف دينار جزائري، لدى محكمة الوادي.
وانتشر الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل لافت. أين تم رصد فيديو مصور به مركبة من نوع “طيوطا” يقوم سائقها بمناورة على الطريق العمومي.
لتتمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي من تحديد هوية سائق المركبة.
والذي تم تقديمه أمام نيابة الجمهورية، وهو شاب في الثلاثينات من العمر متورط في القضية متابع بجنحة تعريض حياة الغير للخطر طيقا لنص المادة 290 مكرر من قاون العقوبات، وذلك عن طريق إجراءات المثول الفوري.
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أوقفت مصالح الأمن بولاية الوادي مرتكب المناورات الخطيرة معرضا حياة الغير للخطر، وذلك بعد تداول فيديو مصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
والذي يظهر مركبة سياحية يقوم صاحبها بمناورات خطيرة على مستوى محور الدوران 35 بوسط المدينة.
مما انجر عنه غلق الطريق العام و عرقلة حركة المرور و تعريض حياة الغير للخطر.
ومن خلال الاستغلال الأمثل للفيديو المتداول و التحريات التي باشرتها مصالح أمن ولاية الوادي، تم تحديد هوية مرتكب الفعل الذي يعد من ذوي السوابق القضائية.
والذي تم توقيفه خلال عملية مداهمة شرطية على مستوى إقليم الاختصاص.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعني بالأمر أمام الجهات القضائية المختصة، عن جرم تعريض حياة الغير للخطر و عرقلة حركة المرور مع مناورات خطيرة على الطريق العام.
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