الوادي: عام حبسا نافذا لـ 7 أشخاص بتهمة التزوير في الإنتخابات

عالج مجلس قضاء الوادي أربعة ملفات لقضايا تتعلق بالإنتخابات منها المادة 294 من قانون الانتخابات.

وفي جلسة المثول الفوري للمتهمين تم إحضار سبعة أشخاص من المراقبين وممثلي الأحزاب المختلفة بولاية الوادي. ويتعلق الملف الأول بمتهم يبلغ من العمر 37 سنة، وجهت له تهمة التزوير وإستعمال المزور أين ألقي القبض عليه باشارة مؤشرة من السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بصورة شخص آخر لتسهيل تنقله بين مكاتب والمراكز.

وصرح خلال مثوله أنه قدم صورته للحزب الممثل له قبل يومان من الاقتراع لكن لم يتمكن من وضعها على الشارة، عندها اخبره القاضي بقانون الانتخابات الجديد الذي يمنح مهلة للأحزاب والقرعة أيضا لاختيار ممثليهم. عندها إعترف بالتهمة وطلب العفو دون الإفصاح عن الشخص الذي قدم له هذه الشارة. كما أن النيابة إلتمست في حقه حكم عامين حبسا و100 ألف دينار غرامة مالية.

أما الملف الثاني به متهمان 21 سنة و 20 سنة مدانان بتهمة تحويل أصوات الناخبين. المتهمان ألقيا عليهما القبض داخل مرحاض بأحد المراكز وبحوزته 58 ظرف وأوراق مترشحين. كما أن المتهمان مراقبان لدى حزب حركة مجتمع السلم، وتواجدهما غير شرعي بالمركز. وتواجد الأظرفة أيضا بحوزتهم وبطاقات الحزب.

واعترف المتهمان بحوزتهما للأظرفة لكن لم يتمكنا من التزوير وطلبا العفو. لتلتمس النيابة عامين حبسا ومئة ألف دينار غرامة مالية.

في حين الملف الثالث يتعلق بشخص يبلغ من العمر 27 سنة متابع بجنحة تحويل أصوات الناخبين. وتم إلقاء القبض عليه بحوزته أظرفه وبطاقات مترشح لحزب صوت الشعب إلتمس في حقه وكيل جمهورية عامين ومئة ألف دينار غرامة.

أما الملف الرابع متابع به شخص يبلغ من العمر 24 سنة متهم بجنحة تحويل أصوات الناخبين لصالح حزب جبهة التحرير الوطني. عثر بحوزته على 20 ظرف بصدد حشوه في صندوق الاقتراع. و إلتمست النيابة حكم عامين حبسا نافذا و مئة الف دينار غرامة مالية. ونطقت المحكمة بحكم عام حبسا نافذا لجميع المتهمين، وعشرون ألف دينار غرامة مالية مع مصادرة المحجوز.

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