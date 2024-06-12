الوادي: عام حبسا نافذا لمُتهمة بنشر مواضيع البكالوريا

أدانت محكمة الوادي، مُتهمة، بسنة حبسا نافذا و50.000 دج غرامة نافذة، بتهمة نشر أجوبة الامتحان في موقع للتواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان لذات الهيئة: “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي الرأي العام أنه وفي إطار تأمين امتحانات شهادة البكالوريا، تم اليوم تقديم المشتبه فيها التي قامت بنشر أجوبة الامتحان في موقع للتواصل الاجتماعي”.

وأضاف البيان: “تمت متابعة المتهمة بموجب إجراءات المثول الفوري وصدر حكم يقضي بإدانتها بالجرم المنسوب إليهما وعقابها بسنة (01) حبس نافذ و50.000 دج غرامة نافذة”.