الوادي.. عام “سورسي” لشخص أهان الشهيد حمة لخضر

ادانت محكمة قمار اليوم بسنة سجن غير نافذ في حق متابع قضائيا لشخص اهان الشهيد البطل حمة لخضر بالوادي عبر الوسائط التواصل الاجتماعي فايس بوك.

وقد اثارت هذه الحادثة حالة من الغليان الشعبي الكبير واثارت حالة من التوتر بين ابناء منطقتين وهو ما أدى لتدخل العقلاء من الصفين والذين اذابوا الجليد بين الصفين وان القوانين تاخذ مجراها الطبيعي.

في حين اعتذر ذات المتهم في حسابه الشخصي حول الاساءة لكل العرش والعائلة، كما انه شخص غير متابع قضائيا او مسبوق وهو ما أدى بادانته بحكم السنة الغير نافذة. الحكم اثار حفيظة اهالي واقارب الشهيد البطل حمة لخظر وهو ما انجر عليه غلق الطريق الوطني رقم 16 في جزءه الرابط بين بلديتي الدبيلة والخلسي خليفة.