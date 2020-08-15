 الوادي: عصابة تعتدي بسلاح أبيض على كلونديستان وتسلبه مركبته بحي الشناوة

تتواصل الإعتداءت واستعمال الأسلحة البيضاء التي عرفت إنتشار رهيب في الآونة الاخيرة بولاية الوادي خاصة في المناطق المعزولة الريفية.

اين تعرض صاحب مركبة يعمل سيارة اجرة غير شرعي إلى إعتداء بسلاح أبيض، من قبل عصابة ملثمين ومجهولين، وتم سلبه السيارة بجهة حي الشناوة وسلكوا طريق المؤدية إلى ولاية بسكرة.

فيما تم نقل الضحية للاستعجالات الطبية سعد دحلب بجامعة لتقديم الاسعافات الأولية والتكفل بحالته.

وتم تبليغ عناصر الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا في الحادثة ومحاصرة الطريق الوطني رقم 03.

فيما تم التعرف على جهة التي سلكها الملثمين تغيير الاتجاه نحو بلدية تندلة بعد تفادي حاجز امني .