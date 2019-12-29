الوادي.. عصابة تعتدي على مرضى وترميهم في صحراء دوار الماء الحدودية

تمكن أفراد الدرك الوطني فجر اليوم من انقاذ ثلاثة أشخاص من الموت المحقق بعد أن اعتدت عليهم عصابة مكونة من أربعة أشخاص.

وتقوم العصابة بسرقة سيارات ضحاياها ورميهم في صحراء دوار الماء الحدودية، بعد الإعتداء عليهم.

تفاصيل الحادثة تعود إلى قيام ثلاثة أشخاص باستغلال مركبتهم والتوجه نحو دولة تونس للعلاج، عبر طريق بلديتي النخلة و دوار الماء.

ولدى انتصافهم للطريق قرروا التوقف لتناول العشاء، والاسترخاء قليلا كون اثنين منهم مريضين ولا يتحملان السفر الطويل.

ليتفاجؤوا بهجوم عليهم من طرف 4 أشخاص، قاموا بضربهم ضربا مبرحا وجرهم داخل الصحراء لمسافة طويلة، ورميهم داخلها مع أخذ مفتاح مركبتهم بالقوة من السائق وسرقتها.

وقام أحد الضحايا بالاتصال بالرقم الأخضر للدرك الوطني 1055، وعلى الفور تحركت فرق الدرك الوطني نحو الطريق، ومحاصرة الجهة بالكامل، ما مكن من العثور على المركبة متوقفة بجانب الطريق وهي مغلقة.

وبعدها مباشرة تم تمشيط المنطقة من أجل العثور على الضحايا ليتم العثور على اثنين منهم فيما تاه الثالث في الصحراء، وبعد أكثر من ساعة كاملة من البحث تم العثور عليه في حالة جد مزرية وعلى وشك مفارقة الحياة.

ليتم اسعافه من قبل أفراد الدرك الوطني، ونقله بواسطة سيارة الاسعاف للحماية المدنية إلى غاية استعجالات 8 ماي بعاصمة الولاية لتلقي العلاج، فيما تواصل قوات الدرك الوطني محاصرة المنطقة وتمشيطها للعثور على الجناة.