الوادي: عمال التطهير يحتجون بسبب التأخر في صب الأجور

نظّم عمال التطهير بوحدة حي الـ 400 مسكن في الوادي وقفة سلمية، منددين بالتأخر في صب الأجور والتذبذب شهريا.

وأوضح العمال، أن الوضع تكرر منذ شهور ولم يجدوا له أي تفسير، معبرين عن تأسفهم وتذمرهم من الأوضاع التي آلوا إليها.

كما عبّر المحتجون على مطالبهم التي لم تتجسد على أرض الواقع على غرار منح العدوى والخدمات والضغط في العمل.

وأكد العمال، أن هناك عدة عوامل عقدت وضعيتهم من نقص في تعداد العمال، وكذا نقص العتاد العمل واللباس ووسائل النظافة.

وتساءل المحتجون عن وضعية الخدمات الاجتماعية المتوقفة منذ 2013، ومصير الترقيات الجهوية وترقيات الإطارات.