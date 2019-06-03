الوادي: عمال حافلات النقل الحضري العمومي يحتجون بعد الإعتداء على زميلهم

شهدت عاصمة ولاية الوادي اليوم، غياب تام لحافلات النقل الحضري، بعد تنظيم أصحابها حركة احتجاجية شلت كل الخطوط دون استثناء.

وجاءت الوقفة الإحتجاجية التي نظمها اليوم أصحاب حافلات النقل، أمام بالمؤسسة العمومية، بعد تعرض زميلهم للضرب والإعتداء

من طرف متعامل خاص داخل مقر المؤسسة، إضافة إلى تكسير المركبة التي كانت مركونة داخل الحظيرة.

وقد تعرض السائق “غ.ع” إلى الضرب والسب والشتم، من قبل ذات الشخص، ما تسبب له في جروح بليغة على مستوى الرأس،

وكذلك تحطيم زجاج سيارته التي كانت مركونة داخل الحظيرة، وذلك بعدما طالب سائق حافلة النقل الخاص، عدم توقف حافلة المؤسسة

العمومية في أحد المواقف، وتركه يقوم بنقل الركاب بدل عنه، على اعتبار أن حافلة السائق الضحية تابعة الدولة

ولا يهم إن عملت أو لا، حيث طالب المحتجون بالتدخل الشخصي لوالي الولاية، لأن مثل هذه الأحداث كثيرة التكرار.