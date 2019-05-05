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الوادي : عمال حظيرة بلدية المغير يحتجون على أوضاعهم المهنية

أخبار الجزائر
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الوادي : عمال حظيرة بلدية المغير يحتجون على أوضاعهم المهنية
بقلم عبد العالي رحومة

دخل عمال حضيرة البلدية لبلدية المغير اليوم الاحد  في وقفة إحتجاجية، منددين بالوضع المهني الذي يعيشونه.

مطالبين في تصريحاتهم المسؤول الاول على رأس البلدية بالالتفاتة لهم والاهتمام بهم وبمطالبهم بتوفير الوسائل والمعدات والتحفيزات المعنوية الغائبة، والإكتفاء بأوامر والضغط في العمل دون مرعاة وضع العمال.

وتكون النقطة التي افاضت الكأس عدم الاكتراث اوالحضور أي مسؤول ببلدية المغير لتكريماتهم المنظمة من طرف لجنة الخدمات وعدم منحهم القاعة للاحتفال.

وتوفير ابسط الشروط العمل وهو ما اعتبروه استفزاز صريح وعدم مبالاة لمجهوداتهم  المبذولة .


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