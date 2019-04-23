الوادي: عمال ديوان التسيير العقاري وتلاميذ ثانوية محمد رحال يحتجون

أقدم عمال وموظفو ديوان التسيير العقاري، بالوادي، على الإحتجاج داخل المديرية، مطالبين بتوزيع الارباح السنوية للديوان مع العمال.

كما طالب العمال بترسيم كل العمال المتعاقدين، وادماج العمال الذين انتهت عقود عملهم.

وطالب المحتجون باحتساب المردودية الفردية وفق العلامة الكاملة “PRI”، اضافة الى تسوية التقدم الأفقي للعمل لسنة 2018 .

وألح المحتجين على فتح الخدمات الاجتماعية فورا، ودفع تعويضات المنح المختلفة.

وكذا ترقية الموظفين، واعادة النظر في التوزيع سلم مناصب العمل للعمال الذين تم التعسف ضدهم، عكس ما جاءت به الاتفاقية الجماعية.

وأكد المحتجون على تحسين بيئة وظروف العمال، بما يضمن تساوي الفرص .

في حين اجتمع المدير بممثلي المحتجين، لوضع أرضية اتفاق تتماشى والوضع الحالي، وحلحلت عدد من المشاكل التي تتجاوز الديوان.

من جهة أخرى، احتج تلاميذ ثانوية محمد رحال غرب بالوادي، وامتنعوا على الدراسة، مطالبين بتنحية المديرة، نظرا للقر ارات التعسفية في حقهم، وهو ما جعلهم في ضغط رهيب، ساهم في تدني المستوى الدراسي.

التلاميذ أكدوا أنهم يعيشون ضغط رهيب، جراء القرارات في غلق الابواب، وغياب الماء، وغلق الانارة، والتهوية داخل الاقسام.