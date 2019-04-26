الوادي : عناصر الشرطة تعيد طفل إلى أحضان عائلته

تمكنت عناصر الشرطــة بأمن ولاية الـــوادي خلال مسيرة يوم الجمعة الموافق لـ 26 من شهر أفريل الجاري من إعادة الطفل ع.ن البالغ من العمر 04 سنوات إلى أحضان عائلته.

الطفل الذي عثرت عليه عناصر الشرطة كان تائه في وسط الحشود المشاركة ضمن مسيرة الجمعة العاشرة بعاصمة الولاية.

والذي خرج رفقت أحد أقاربه المشاركين ضمن المسيـــرة، لتكثف عناصر الشرطة أبحاثها للتعرف على هوية والديـه.

والتي أثمرت في وقت قياسي إلى التعرف على ذوي الطفــل وتقديمه لوالــده وسط إرتياح كبير من قبــل عائلة الطفل التي كانت تحت صدمة ضياع ابنها في وسط الحشود.

هذا ويدعوا أمن ولاية الوادي كل المواطنين إلى ضرورة التحلي باليقظة اتجاه أبنائهم القصر.

الذين يصطحبونهم إلى مثل هذه التجمعات التي تشهد توافد للجماهيــر حتى لا يكونوا ضحية أي خطــر مادي أومعنوي.