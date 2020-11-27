الوادي: عناصر الـ BRI تحجز أزيد من 50 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الوادي من وضع حد لنشاط مروّج المؤثرات العقلية، وحجز 50.000 قرص مهلوس.

العملية تمت بعد رصد نشاط مشبوه لشخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من إحدى بلديات الولاية.

وكان الشخص يحوز على كمية ضخمة من المواد الصيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.

وكان ينوي إبرام صفقات بيع لهذه المواد مستعملا سيارة سياحية، لتسهيل تنقله.

ليتم توقيفه بأحد الأحياء بعد التفتيش الدقيق لكل أجزاء المركبة، تم العثور على كميات من المؤثرات العقلية قدر عددها بـ 49800 قرص

بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف جزائي للمتورط، وتقديمه أمام الجهات القضائية.

ووجهت له تهم حيازة لغرض البيع لمواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي، ومواد مخدرة التهريب باستعمال وسيلة نقل لمواد صيدلانية.