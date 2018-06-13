الوادي.. عودة مستشفى “بشير بن ناصر” للطفل  للنشاط بعد حريقه                            

هنا تعكس مقولة لما تقف الرجال تخفف الجبال، بعد نشوب الحريق المهول الذي أتى على أجزاء كبيرة من مصالح داخل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بشير بن ناصر للام والطفل بالوادي، مع الاسبوع الثاني من الشهر الفضيل.

وتم اليوم إعادة ارجاعها للنشاط والعودة الفعلية لتقديم المستشفى لخدماته للمواطن من مقره الرئيسي،

وهذا بعد عملية الترميم وإعادة التهيئة الكبيرة التي تمت في وقت وجيز وقياسي بعد الحريق،

الذي شب بالمستشفى بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم، ويرجع الفضل إلى سواعد أبناء المؤسسة وأبناء الحي والهبة الشعبية التي قدمها الكل في مد يد العون وتسريع العملية.

من وقفوا إلى جانب المؤسسة في محنتها، وبذلوا الجهد لإعادة فتح أبوابها من جديد لخدمة . وقد تم بالمناسبة تنظيم عملية ختان جماعية لأطفال سلك الأمن الوطني .