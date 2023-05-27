الوادي: غرق عاصمة الولاية بمياه الصرف الصحي

تشهد عديد الطرقات بقلب مدينة الوادي وتحديدا بمدخل السوق المركزي “الملاح”، انسداد وسلل كلي في حركة المرور بعد تسرب مياه الصرف الصحي بذات المكان.

وهو ما تسبب في كارثية بيئية من انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض. كما شلت واغلقت محلات تجارية وتسرب المياه السوداء للمنازل والمحلات.

وعلقت فعاليات المجتمع المدني عن الوضع ووصفته بالكارثة وطالبت بالتدخل العاجل بعد تسرد عدد من العائلات التي هجرت المكان بسبب غمر مياه الصرف الصحي منازلهم بالكامل.

فيما تسابق السلطات الزمن بين الحلول الترقيعية بجلب الاتربة لمحاصرة المياه بالشاحنات للتقليل من حجم الكارثة. فيما لاتزال الحلول الجذرية بعيدة المدى والعمل جاري بها لانقاذ ما يمكن انقاذه.