الوادي: غيابات المترشحين في مسابقات التوظيف الخارجية للتربية وهذه الأسباب         

شهدت صبيحة اليوم الامتحانات الخارجية للتوظيف للظفر بمناصب عمل في قطاع التربية غياب كبيرة وبنسب متفاوتة بين الاختصاصات.

حيث قدرت نسبة الغياب بـ 18.95 بالمئة اين وصل عدد المسجلين بـ 10 الاف و469 مترشح غاب منهم 1983 مترشح، حيث قدر عدد المترشحين في مسابقة ابتدائي عربية بـ 6630 مترشح غاب منهم 1227 مترشح.

أما في مسابقة مشرف تربية عدد المسجلين 2081 مترشح والغائبين بـ 301، وفي مسابقة مستشار توجيه مدرسي سجل 378 مترشح وغاب عليها 100 مترشح.

وفي مسابقة ملحق بالمخبر ترشح 6 اشخاص غاب 02 منهم، وفي مسابقة ناىب مقتصد ترشح 1106 مترشح غاب منهم 288 مترشح ، في مسابقة المترشحين سجل 106 مترشح غاب 56 مترشج.

وفي مسابقة استاذ فرنسية ابتدائي ترشح 162 وغاب منهم 15 مترشح.

وارجع العارفين بخبايا المسابق والقطاع التربوي نسب الغياب التي وصلت لما يفوق الخمسين بالمئة في بعض التخصصات الى تزامنها مع الشهر الفضيل وارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

اضافة الى التوقيت الغير مناسب للمسابقة التي اتت بين مسابقات وطنية، كما كان لبعد المسافات وتنقل آلاف المترشحين من الولاية النتدبة على مسافة ازيد من 170 كلم نصيب في تدني نسب المشاركة.