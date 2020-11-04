الوادي: غياب مدير يحرك أولياء تلاميذ متوسطة بن باديس لمنع أبنائهم من الدراسة

أقدم أولياء تلاميذ متوسطة عبد الحميد بن باديس بعاصمة الولاية، على منع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة مع أول يوم للدخول المدرسي، وتنظيم وقفة إحتجاجية أمام المؤسسة على عدم قيام الوصاية بتعيين مدير للمدرسة.

رغم إلحاحهم وتواصلهم مع المديرية عديد المرات قصد ضمان دخول مدرسي متكامل، لكن الوصاية لم تتخذ أي اجراء قصد تعيين مدير للمتوسطة.

حيث عبر المحتجون عن تعطل، جميع الأمور الإدارية، واستحال استكمال جميع الإجراءات خاصة في توفير الأساتذة لجميع الأطوار التعليمية، وضمان البروتوكول الصحي في الدراسة، وتوفير المعدات و إجراءات السلامة الصحية.

ناهيك على عدة إجراءات إدارية ضرورية من صلاحيات مدير المؤسسة.

واستغرب أولياء التلاميذ من تماطل الوصاية في تثبيت مدير للمدرسة رغم قدمها، إذ تعتبر من أقدم المؤسسات التربوية بولاية الوادي، وتخرج منها عدة أجيال حتى في الحقبة الإستعمارية.

أما الآن فيتم تهميشها وعدم تعيين مدير لها لأسباب تبقى مجهولة وتتطلب تحقيقا خاص، وأكد الأولياء المحتجون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية.

ورفض الدخول المدرسي حتى تكمل الإدارة عملها في تحضير الدخول المدرسي عبر تعيين مدير لمتوسطة عبد الحميد بن باديس في الوادي.