الوادي : غياب 94 تلميذ في امتحان نهاية التعليم الإبتدائي “السانكيام “

أكد بن قداش عبد المجيد مدير التربية لولاية الوادي للنهار على أن إمتحان نهاية التعليم الابتدائي “السانكيام” عرف غياب ل 94 تلميذ من مجموع 19200 مترشح .

وارجع ذات المتحدث اسباب الغياب اغلبهم في المناطق النائية ويعود الى تسجيل في الموسم الدراسي والانقطاع منذ بداية الموسم على الحضور والالتزام للحضور كل يومي.

وطرح هذا الرقم علامات الاستفهام حول انقطاع هؤلاء التلاميذ عن الدراسة خاصة ان اغلبهم لا يتجاوز عمرهم 11 سنة، والذين يواجهون مصير غير معروف كما يتم توجيههم للبعض الاعمال التي تفوق اعمارهم .

للاشارة فان عدد الغياب تقلص مقارنة بالموسم الماضي الذي تغيب فيه101 تلميذ وتبقى الاسباب مجهولة.

ويبقى على الجهات المختصة ضرورة البحث في الاسباب ومجابهتها وعدم حرمان البراءة من الدراسة .