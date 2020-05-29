الوادي..  فتح تحقيق مستعجل حول نشر قائمة مفصلة لمرضى كورونا على الفايسبوك 

استنكرت مديريةالصحة والسكان لولاية الوادي، وننددت حول نشر قائمة المرضى المصابين بكوفيد 19 وبكل التفاصيل الشخصية للمرضى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليلة الجمعة الفارط.

واعتبرت مديرية الصحة والسكان للولاية أن هذا العمل من شأنه التشهير بالمرضى وعائلاتهم وعدم الحفاظ على سرية المعلومات الإدارية .

كما اعتبرت المديرية في بيان لها هذا التصرف أنه عمل غير أخلاقي، و لا يعد من أخلاق ومبادئ رجال وعمال الصحة، الملزمون بالسرية المهنية بعملهم.

وأكدت في ذات البيان أنها سبقت بتوصيات وتعليمات لكل الجهات الصحية، بعدم إصدار أي معلومات وتصريحات خاصة بالمصابين، والإلتزام بالسرية التامة في هذا الشأن .

وأكدت مديرية الصحة أن هذا التصرف اللامسؤول الذي يهدف إلى إثارة و زرع البلبلة، والذي يؤكد أنه صادر من أشخاص وأناس لا علاقة لهم بالضمير المهني، وإستغلالهم الفرص لتصفية حسابتهم وفقا لأغراضهم الشخصية.

و فتح مديرية الصحة والسكان تحقيقا إداريا مستعجلا معمقا في ملابسات هاته القضية، إضافة إلى تقديم شكوى لدى المصالح الأمنية، في مصدر نشر هاته القائمة على مواقع التواصل الإجتماعي ومن يقف خلفها.