الوادي: فرار نيجيرية مريضة بالإيدز من دار الولادة

علمت النهار من مصادر مطلعة أن سيدة من أصول نيجيرية فرت من مصلحة دار الولادة المركزية ببلدية الوادي عاصمة الولاية.

وهذا عقب ولادتها والتأكد عبر التحاليل الأولية أنها تحمل مرض نقص المناعة الإيدز.

السيدة وبعد ولادتها تم الاحتفاظ بها مع ولدها بدار الولادة نظرا الإصابتها بمرض الايدز مع تحويل التحاليل إلى معهد باستور لتأكديها.

لكن السيدة فرت عبر نافذة المستشفى مع طفلها بسبب طول مدة احتجازها داخل دار الولادة دون تحرك من السلطات المسؤولة لترحيلها نحو دولتها خاصة وأنها دخلت بطريقة غير قانونية ومخاوف من تهجيرها .