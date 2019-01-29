الوادي : فرقة B-R-I تحبط شبكة اجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية

تمكن عـناصر فرقة البحث والتحري الـB-R-I بأمن ولاية الوادي من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

بالقرب من السوق المركزي بالولاية و حجز كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة.

العملية قام بها عناصر الفرقة عقب استغلال معلومات تفيد بوجود عصابة تتكون من ثلاثة شبان في العقد الثاني من العمر،

يقومون بترويج الحبوب المهلوسة وسط الشباب.

أين باشر عناصر الفرقة عملية جمع المعلومات عن الأشخاص محل الشبهة.

ليتم تحديد هويتهم ومعرفة سماتهم الشكلية و ترصد تحركاتهم، ليتم توقيفهم بكل احترافية.

العملية أسفرت على حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها بــ 407 قرص و مبلغ مالي يقدر بـ 170 مليون سنتيم يمثل عائدات المبيعات.

بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف قضائي جزائي للمتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية.