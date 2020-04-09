الوادي: قاطنو بلدية دوار الماء الحدودية يشيدون بعمل الكادر الطبي ويطالبون

اشادت فعاليات المجتمع المدني في بيان رسمي بالعمل الجبار لاصحاب المآزر البيضاء بالمؤسسة الاستشفائية بالطالب العربي، التي تواكب طلباتهم وطلبات البدو الرحل المتناثرين في العرق المتاخم مع دول الجوار، رغم شح الامكانيات.

وشد قاطنو بلدية دوار الماء الحدودية على ايدي الكادر الطبي، خاصة في هذه الجائجة التي يسهرون على كل كبيرة وصغيرة لمجابهة فيروس كورونا.

وطالبوا في ذات الوقت بتحسين بعض الاوضاع الخاصة بقاطني البدو الرحل، بإضافة سيارة رباعية الدفع للتمكن للوصول إليهم في فيافي الصحراء والعرق الخالي.

و اكدوا على توفير جهاز أشعة راديو لدوار الماء من اجل تقليص معاناة سكانها والمرضى للتنقل للازية من 100كلم ذهابا وايابا من اجل ابسط اشعة.

ناشد مواطنو المنطقة والي الولاية بالتسريع في وتيرة إنجاز العيادة المتعددة الخدمات الصحية، وكذا دار الولادة.