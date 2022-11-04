الوادي: قتيلان في انقلاب وانحراف مركبة بطريق الجامعة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة، في وفاة شخصين إثر انحراف وانقلاب سيارة في الوادي.

وخلّف حادث مرور خطير يتمثل في انقلاب وانحراف مركبة من نوع “هيونداي اكسنت” عبر طريق الوزن الثقيل الإجتنابي المحاذي لجامعة حمة لخضر بالوادى. أين تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل الضحايا على جناح السرعة للإستعجالات الطبية الثامن ماي. أين لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بجروحهما. وفتحت عناصر الأمن تحقيق لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث المميت.