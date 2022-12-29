الوادي: قتيلان وجريحان في حادث مرور الطريق الوطني 48

يواصل إرهاب الطرقات حصد الأرواح أين خلف حادث مرور خطير عبر الطريق الوطني رقم 48 في شطره الرابط بين بلديتي الرقيبة والحمراية.

وتمثل الحادث في إصطدام بين مركبة سياحية ومركبة لنقل البضائع قتيلان متوفيان في عين المكان وجريحان.

وتدخل أعوان الحماية المدنية بوحدة الرقيبة من أجل اجلاء الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وفتح عناصر الدرك الوطني بالرقيبة تحقيقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث المميت.