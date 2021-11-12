الوادي: قتيلان و 3 جرحى في حادث مرور بواد العلندة

لقي شخصان مصرعهما وإضابة ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 16 ببلدية واد العلندة بولاية الوادي.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية الوادي فقد تمثل الحادث في انحراف وانقلاب واصطدام سيارة سياحية من نوع هونداي “اكسنت” ببناية على حافة الطريق الوطني رقم 16 ببلدية واد العلندة.

وفي هذا السياق خلّف الحادث قتيلان.وإصابة ثلاثة بجروح متفاوتة الخطورة. أين تدخلت أعوان الحماية من أجل إجلاء الضحايا بعد تقديم الاسعافات.

كما تم نقل جثة الضحيتين لمصلحة حفظ الجثث. كما فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقات معمقا لمعرفة تفاصيل واسباب هذا الحادث المميت.

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