الوادي: قتيلان و 3 جرحى في حادث مرور بواد العلندة
لقي شخصان مصرعهما وإضابة ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 16 ببلدية واد العلندة بولاية الوادي.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية الوادي فقد تمثل الحادث في انحراف وانقلاب واصطدام سيارة سياحية من نوع هونداي “اكسنت” ببناية على حافة الطريق الوطني رقم 16 ببلدية واد العلندة.
وفي هذا السياق خلّف الحادث قتيلان.وإصابة ثلاثة بجروح متفاوتة الخطورة. أين تدخلت أعوان الحماية من أجل إجلاء الضحايا بعد تقديم الاسعافات.
كما تم نقل جثة الضحيتين لمصلحة حفظ الجثث. كما فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقات معمقا لمعرفة تفاصيل واسباب هذا الحادث المميت.
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الوادي: قتيل و4 جرحى في حادث مرور بواد العلندة
كما خلف حادث مروع يتمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع هونداي اكسنت قتيل متوفي في عين المكان. إضافة إلى أربعة جرحى متفاوتة الخطورة.
أين تدخلت أعوان الحماية المدنية من أجل اجلاء الضحايا بعد تقديم الاسعافات ونقل الجثة لمصلحة حفظ الجثث. في حين فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقات معمقا لمعرفة تفاصيل واسباب الحادث المميت.
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الوادي: انتشال جثة مقتول بحاسي خليفة
اهتز الشارع المحلي على وقع خبر ما يرجح انها جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر . أين تم العثور عليه جثة هامدة بالقرب من مفترق الطرق الستين كلم بلدية حاسي خليفة بمحاذاة واتجاه بلدية الطالب العربي الحدودية.
فيما فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة تفاصيل وأسباب الجريمة. وتم توقيف مشتبهين يرجّح أنهما من قاما بعملية القتل. ولا تزال التحقيقات متواصلة حول أسباب القتل التي تبقى مجهولة.
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