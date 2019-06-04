الوادي: قتيلان و10 جرحى في حوادث مرور متفرقة بالطريقين الوطنيين 3 و16

خلفت حوادث مرور متفرقة بولاية الوادي قتيلين و10 جرحى، وذلك نهار عيد الفطر المبارك، بالطريقين الوطنيين 3 و16.

خلف حادث مرور مميت صبيحة العيد، قتيلين بعدما دهست حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط جامعة بسكرة، مراهقين.

وكان الضحيتان اللذان يبلغان من العمر 16 عاما، على متن دراجة نارية عبر الطريق الوطني رقم 3، ببلدية سيدي خليل.

وتدخلت أعوان الحماية المدنية لنقل الجثث لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية بالمغير،فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.

كما خلف حادث آخر 6جرحى بعد انحراف مركبة، فجر اليوم عبر الطريق الوطني رقم 3 في جزئه المار ببلدية اسطيل.

حيث ينحدر الضحايا الستة كلهم من من عائلة واحدة، كانوا في طريقهم لمشاركة العائلة الكبيرة فرحة العيد.

من جهة أخرى اصطدمت مركبة بجمل عبر الطريق الوطني رقم 16، بقرية السيبايس ببلدية الطالب العربي الحدودية.

وكان المركبة تحمل 4 أفراد من عائلة واحدة كانوا في طريقهم لولاية الوادي بهدف مشاركة فرحة العيد مع الأقارب.