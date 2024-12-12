الوادي.. قتيلان و3 جرحى في إصطدام بين سيارتين
بقلم عبد العالي رحومة
لقي شخصان حتفهما فيما أصيب 3 أخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16، ببلدية ودائرة حاسي خليفة ولاية الوادي.
وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين، بالقرب من مفترق الطرق رقم 60 ، ببلدية حاسي خليفة.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 17سا و55دقيقة في حادث مرور.
وخلف الحادث وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين تتراوح ٱعمارهم بين 21 سنة و29 سنة لهم إصابات مختلفة.
و تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الطالب العربي. أما الضحيتين المتوفيين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.
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