الوادي: قتيلان و3 جرحى في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 48

خلف حادث مرور مروع بتصادم مباشر وعنيف بين مركبين من نوع هونداي أكسنت وسيارة نقل بضائع فورد عبر الطريق الوطني رقم 48. في النقطة الكيلومترية 37كلم عن بلدية الحمراية باتجاه الوادي. قتيلان متوفيان في عين المكان.

ويبلغان من العمر 50و 57 سنة على التوالي، إضافة إلى ثلاثة جرحى متفاوتة الخطورة وفي حالة حرجة لتعدد الإصابات. أين تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل الجثث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقل للاستعجالات الطبية. وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث المميت.