الوادي.. قتيل في اصطدام بين سيارتين 

لقي شخص حتفه في حادث مرور بالمكان المسمى قرية بوقفة، ببلدية، دائرة أمية ونسة بولاية الوادي، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 05سا 00د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. بالمكان المسمى قرية بوقفة، ببلدية، دائرة أمية ونسة.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 40 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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