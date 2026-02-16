الوادي.. قتيل في حادث اصطدام بين دراجة نارية وحافلة 

لقي شخص حتفه في حادث اصطدام بين دراجة نارية وحافلة صغيرة على مستوى الطريق الوطني رقم 16، ببلدية وادي العلندة، ولاية الوادي.

من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا05د لأجل حادث اصطدام. بين دراجة نارية وحافلة صغيرة على مستوى الطريق الوطني رقم 16، ببلدية وادي العلندة،و دائرة امية ونسة.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 28 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

