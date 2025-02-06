الوادي.. قتيل وجريحان في حادث مرور بالحمراية

وقع حادث مرور مروّع، اليوم الخميس، بمدخل بلدية الحمراية ولاية الوادي، تمثّل في اصطدام سيارة سياحية من نوع “تيقوان” بشاحنة لنقل البضائع “سوناكوم”

وخلّف الحادث وفاة شخص في عين المكان، وجريحين في حالة حرجة يعانون من إصابات مختلفة.

وتدخل أعوان الحماية المدنية بالحمراية لتحويل جثة الضحية، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى الاستعجالات الطبية.

فيما فتح الدرك الوطني بالحمراية تحقيقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث المميت.