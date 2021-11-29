الوادي: قتيل وجريحان في حادث مروع

خلف حادث مرور خطير ومميت على مستوى طريق رقم 403 بالقرب من مفترق الطرق بجانب مستشفى مكافحة السرطان ببلدية الوادي. تمثل الحادث في اصطدام سيارة نفعية من نوع “كونڨو” بشاحنة للأشغال العمومية تابعة لبلدية الوادي.

الحادث خلف حالة وفاة في عين المكان طفل يبلغ من العمر 12 سنة وجريحان من جنس ذكر اعمارهم 48 و 60سنة

وتدخل أعوان الحماية المدنية والتي تم اسعاف الجرحى في عين المكان، ونقلهم مع الضحية الى استعجالات 8 ماي .

وفتحت مصالح الأمن تحقيقها لمعرفة تفاصيل واسباب الحادث المميت.