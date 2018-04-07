الوادي.. قتيل وجريح في انحراف سيارة بطريق اللوز

خلف انحراف مركبة من نوع “رونو-سمبول” عبر الطريق الوزن الثقيل، بتكسبت الغربية أو ما يعرف بطريق اللوز في الوادي،

قتيلا يبلغ من العمر 24 سنة لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان جراء قوة التصادم إضافة إلى اصطدام المركبة بشجرة.

كما تسبب الحادث في جرح مرافقه، مما استدعى تدخل أعوان الحماية المدنية التي نقلت الجثة لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى بن عمر الجيلاني

وتم تقديم الإسعافات للجريح وتحويله لاستعجالات الطبية الثامن ماي بعاصمة الولاية.

في حين فتحت عناصر الأمن تحقيقا معمقا لمعرفة اسباب وتفاصيل الحادث المميت.