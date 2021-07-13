الوادي: قتيل وجريح في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 48 أ

خلّف حادث مرور مروّع تمثل في تصادم بين دراجة نارية من الحجم الكبير ومركبة من نوع هونداي اتوس في الوادي. وفاة شخص بالطريق الوطني رقم 48 أ الرابط بين مدينتي الرقيبة وجامعة .

الحادث حسب التحقبقات الاولية يعود إلى وضعية الطريق المهترئة وهو ما دفع بأصحاب المركبات إلى تجنب الحفر والتموجات وزحف الرمال وهو ما يحدث اخطار وحوادث خطيرة. فيما تدخلت اعوان الحماية المدنية لوحدة بالفولية لنقل الجثة وتقديم الاسعافات الأولية للجريح. وفتحت عناصر الدرك تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث المميت.