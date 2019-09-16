 الوادي: قتيل وجريح في حادث مرور وإنقاذ شاب سقط في بئر

خلف حادث مرور مروع بين مركبيتين لنقل البضائع” ديافام” و”كيا “، قتيل توفي بعين المكان وجريح تعرض لإصابات خطيرة.

وقد وقع الحادث بالطريق الوطني رقم ،48 الرابط بين الوادي وبسكرة مرورا ببلدية كونين.

وتعود اسباب الحادث الى خروج مركبة من محطة، للتزود بالوقود دون احترام اشارة قف، والسرعة الجنونية للمركبة .

فيما تدخل اعوان الحماية المدنية التي حولت الجثة لمصلحة حفظ الجثث وتحويل المصالح لمصلحة الثامن ماي .

وفتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة تفاصيل واسباب الحادث المميت .

وبنفس الولاية، انتشلت الحماية شاب سقط داخل بئر بعمق 25 متر بتغزوت.

وتم تقديم الاسعافات للضحية داخل البئر واخراجه بطريقة اكثر من احترافية.

وتم تحويله للاستعجالات الطبية بالثامن ماي بعاصمة الولاية للتكفل به .