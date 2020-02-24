الوادي.. قتيل و 14 جريحا في حادث مرور بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة

أخبار الجزائر
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الوادي.. قتيل و 14 جريحا في حادث مرور بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة
بقلم عبد العالي رحومة

لقي شخص حتفه وأصيب 14 آخرون في حادث مرور بالوادي.

حادث المرور وقع إثر تصادم بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة بالطريق الوطني رقم 03، حوالي 07 كلم من المغير اتجاه بلدية “أم الطيور”.

الحادث كان على خلفية اصطدام مباشر بين حافلة لنقل المسافرين من نوع “هيقر” على متنها 14 مسافرا، وسيارة سياحية من نوع “كليو”، أين خلفت الحصيلة الأولية قتيل متوفي في عين المكان وهو سائق السيارة السياحية.

فيما تدخل أعوان الحماية المدنية لوحدة “المغير” لتقديم الإسعافات الأولية وتحويل الجرحى للإستعجالات الطبية بالمغير.

وفتحت عناصر الدرك تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث المميت.


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