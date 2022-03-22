الوادي: قتيل و4 جرحى في حادث بالطريق الوطني 48 في الحمراية

خلف حادث مرور مروع في حدود الساعة 20 و 08د بالطريق الوطني رقم 48 بشقة المار ببلدية الحمراية، قتيل متوفي في عين المكان، و4جرحى متفاوتي الخطورة.الحادث تمثل في إصطدام بين مركبة سياحية تعمل نقل حضري ومركبة نفعية رونو ماستر.

أين تم تدخل اعوان الحماية المدنية لنقل الجثة وتقديم الاسعافات اللازمة للمصابين ونقل على جناح السرعة للاستعجالات الطبية. فيما فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقات معمقا لمعرفة تفاصيل واسباب الحادث المميت.

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح بولاية الأغواط.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني في بيان لها. فقد تم تسجيل حادث المرور في مفترق الطرق ببلدية تاجموت دائرة عين ماضي بين سيارتين سياحيتين.

كما أضافت ذات المصالح، أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح. فيما تم توفير سيارتي إسعاف بالإضافة إلى شاحنة إطفاء.

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لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع على مستوى طريق السيار شرق غرب بمنطقة الاربعطاش بولاية بومرداس.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة منتصف ليلة البارحة.

لأجل حادث مرور مميت على مستوى طريق السيار شرق غرب الاربعطاش اتجاه الجزائر النقطة المسماة أولاد والي.

كما أسفر الحادث على وفاة شخص في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 31 سنة، بالاضافة الى مصاب من جنس ذكر يبلغ من العمر 22 سنة.

حيث تم نقلهما من طرف مصالح الحماية الى مستشفى الاخضرية.

كما لقي شخصان حتفهما وأصيب 6 آخرون بجروح أول أمس الجمعة، في حادث مرور تسلسلي لثلاث مركبات بالطريق السيّار شرق غرب بمنطقة الاربعطاش ولاية بومرداس.