الوادي: قتيل و4 جرحى في حادث مرور باميه ونسة
بقلم عبد العالي رحومة
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بإميه ونسة بدعم من المركز المتقدم قمودي لخضر والوحدة الرئيسية، إثر حادث مرور مميت على مستوى ط.و.ر16 في شقه الرابط بين بلديتي الواد و وادي العلندة بالمنطقة المسماة بالزملة.
وتمثل الحادث في اصطدام مباشر وعنيف بين سيارتين الأولى من نوع” اتوس” والثانية “باييك”. خلّف حالة وفاة في عين المكان شاب عمره 31 سنة و 4 جرحى تتراوح اعمارهم بين 24 و 26 سنة . تم اسعافهم في عين المكان ونقلهم مع الضحية المتوفاة الى المستشفى. وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا في تفاصيل وأسباب الحادث المميت.
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