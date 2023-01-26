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أخبار الجزائر

الوادي: قتيل و4 جرحى في حادث مرور باميه ونسة

بقلم عبد العالي رحومة
الوادي: قتيل و4 جرحى في حادث مرور باميه ونسة
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تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بإميه ونسة بدعم من المركز المتقدم قمودي لخضر والوحدة الرئيسية، إثر حادث مرور مميت على مستوى ط.و.ر16 في شقه الرابط بين بلديتي الواد و وادي العلندة بالمنطقة المسماة بالزملة.

وتمثل الحادث في اصطدام مباشر وعنيف بين سيارتين الأولى من نوع” اتوس” والثانية “باييك”. خلّف حالة وفاة في عين المكان شاب عمره 31 سنة و 4 جرحى تتراوح اعمارهم بين 24 و 26 سنة . تم اسعافهم في عين المكان ونقلهم مع الضحية المتوفاة الى المستشفى. وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا في تفاصيل وأسباب الحادث المميت.

رابط دائم : https://nhar.tv/V9esM
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