الوادي .. قتيل و6 جرحى في اصطدام بين سيارتين بـ إميه ونسة
بقلم عبد العالي رحومة
وقع حادث مرور بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي الوادي وتقرت، بالضبط بالخرجة الشرقية لبلدية إميه ونسة.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الوادي ، على الساعة 20:11، لاجل حادث في اصطدام عنيف ومباشر بين سيارتين، الأولى من نوع هيونداي أكسنت، والثانية من نوع ميتسوبيشي.
أسفر الحادث عن وفاة شخص واحد في عين المكان، ، يبلغ من العمر 26 سنة، بالإضافة إلى إصابة 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و20 سنة.
تم إسعاف المصابين في عين المكان، قبل نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
