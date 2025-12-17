الوادي.. قتيل و7 جرحى في اصطدام بين شاحنة وسيارة

لقي شخص حتفه وأصيب 7 آخرون في حادث مرور مميت وقع خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق البلدي رقم 224، بلدية النخلة، بولاية الوادي.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 03سا44د لأجل حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة نفعية. على مستوى الطريق البلدي رقم 224، بلدية النخلة، دائرة الرباح.

مشيرة أن الحادث أسفر عن وفاة شخص (ذكر، يبلغ من العمر 25 سنة) تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 07 أشخاص آخرين بإصابات متعددة، تتراوح أعمارهم بين 25 و39 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

