الوادي: قتيل و7 جرحى في حادث مرور بقرية الضميريني

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الوادي و الممثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية بإميه و نسه من أجل حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 16 قرية الضميريني بلدية و دائرة اميه و نسه.

تمثل الحادث في اصطدام مباشر و عنيف بين مركبتين، الأولى سياحية من نوع “طويوطا ياريس”. و الثانية نفعية من نوع “طويوطا هيلكس”، ذات قمرتين. حيث خلّف الحادث حالة وفاة في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 68 سنة و07 جرحى متعددي الاصابات.

وتم تقديم الإسعافات الأولية في عين المكان. و نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة إلى المستشفى.