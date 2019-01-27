الوادي.. قرار ولائي بتمديد غلق أسوق الماشية لشهر آخر

قرر والي ولاية الوادي ، عبد القادر بن سعيد، تمديد غلق الأسواق الماشية لمدة شهر آخر نظرا لإستمرار الوضع على حاله.

وجاء قرار الوالي في ظل تأخر اللقاح الخاص بطعون المجترات التي أصابت الماشية، إضافة إلى الحمى القلاعية.

وتسهر الجهات الأمنية على تطبيق وضمان غلق الأسواق طيلة هذه المدة لضمان عدم تنقل الوباء وإنتشاره، إضافة إلى العمل على محاصرته.

هذا القرار أدخل الموالين في حالة من الغضب والتذمر، خاصة أنه لا بوادر للإنفراج الوضع مع تأخر اللقاح الذي أدى إلى نفوق أغنامهم.

إضافة إلى عدم قدرة الكثير على توفير علف الماشية وحتى شراء ضروريات الحياة من أكل لأبناءهم وعائلاتهم .