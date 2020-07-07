الوادي.. قرار ولائي بغلق كل الأسواق اليومية والأسبوعية والمراكز التجارية

قررت ولاية الوادي غلق كل الأسواق اليومية والأسبوعية والمراكز التجارية بسبب تفشي فيروس كورونا.

أمضى، عبد العزير جوادي، الأمين العام لولاية الوادي، قرارا ولائيا بعد التزايد الكبير للمصابين بكوفيد 19، بغلق التام لكافة الأسواق اليومية والأسبوعية، مهما كانت طبيعتها.

القرار شمل أسواق الماشية والمراكز التجارية، وكل التجمعات الخاصة ببيع وعرض السيارات المستعملة عبر إقليم الولاية، ابتداءً من يوم أمس الإثنين.

القرار اتخذته اللجنة الأمنية للحد من الانتشار الكبير للمصابين بفيروس كورونا وتجنب التجمعات التي تساهم في تضاعف ونقل العدوى.

فيما تم استثناء من تطبيق القرار، المربع الخاص بالخضر والفواكه في كل من سوقي ليبيا وسوق العصر بتكسبت والذي يسمح بتوفير الموارد الأساسية من خضر وفواكه للمواطنين.

ويحرص عناصر الأمن على تطبيق هذا القرار والذي يصب في مصلحة المواطنين بالولاية.