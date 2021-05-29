الوادي: قرية الجديدة تحتفل بـ 53حافظة وحافظ لكتاب الله عز وجل

إحتفلت مساء اليوم قرية الشهداء قرية الجديدة ببلدية الدبيلة في حفل بهيج على تكريم الدفعة الرابعة لحفظة كتاب الله. والتي تضم 53 حافظ وحافظة للقرآن الكريم والذي تتراوح اعماوهم بين 13سنة و74 سنة. وتعتبر هذه الدفعة الرابعة والتي يؤطرها حفطة القرآن الكريم من الدفعات السابقة والتي وصلت ل 165حافظ.

قرية الشهداء قرية الجديدة ببلدية الدبيلة تكرّم الدفعة الرابعة من فرسان القرآن المكونة من 53 حافظ وحافظة للقرآن الكريم. اين إمتزج الحفل بين الدموع والتكبير بين كل الحاضرين والاولياء لفرسان القرآن الكريم.