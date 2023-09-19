الوادي.. لباس موحد بابتدائية خطاب بحاسي خليفة

في مبادرة جد متميزة كان الدخول التربوي بطريقة راقية جدا بتوحيد اللباس، بابتدائية خطاب عبد الكريم ببلدية حاسي خليفة.

واختير اللون الأبيض والرمادي بعد التشاور بين الأولياء وكذا الطاقم التربوي والإداري.

المبادرة جاءت في إطار نزع وكسر الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ وكذا تحسيس الأبناء بزملاءهم.

وكذا تعزيز روح التكافل التضامن بين مواطنين التي تعرف بيها المنطقة. وتعد هكذا مبادرة غراسة جيل جديد متلاحم َموحد فيما بينهم بدون اي طبقات اجتماعية.