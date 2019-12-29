الوادي..  لجنة وزارية للنظر في انهيار أسعار البطاطا والبحث عن حلول

أفادت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لجنة تحل غدا بالوادي، تجوب كل مناطق الولاية وتحتك مع الفلاحين ومنتجي البطاطا التي تغطي أزيد من 40 بالمئة من استهلاك الجزائريين.

أين تجمهر المئات من الفلاخين أمام سوق الجديد للخضر والفواكه بكونين للنظر في انهيار الأسعار التي وصلت إلى حدود 20دج.

وخرج التجمع بجملة المطالب والقرارات ابرزها وضع حل استعجالي وآلية لضبط لهذه الشعبة إضافة إلى تحديد سعر 35دج فما فوق سعر للبيع.

بالإضافة إلى شلل وتعليق البيع لمدة اسبوع كامل حتى يتم التفاتة حقيقية للوضهعهم والكم الخسائر الذي يتكبدونه كل موسم فلاحي.

ومن جهتهم أجمع الفلاحون على ضرورة فتح تحقيق في سماسرة البذور التي ارتفعت إلى 250دج بينما كان سعر البذور لا يتعدى 130دج، رغم انهيار اسعار الانتاج.

ويرى الفلاحون ان ارتفاع سعر البذور غير مفهوم واحتلال العصابة والتجار لهذا القطاع وتجارة البذور وهو ما يزيد من الأعباء والتكلفة.

واضاف العديد من فلاحي البطاطا تعجبهم واستغرابهم من سيطرة على سوق الأسمدة والمضاعفة في أسعارها إضافة إلى ارتفاع جنوني لأسعار الأدوية والمبيدات إلى حدود 1000بالمئة وندرتها ليزيد من تحكم في اسعارها.

وناشد الفلاحون السلطات العليات للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية في ايجاد حلول جذرية لمشاكلهم وفتح تحقيق حول استغلال عرقهم والمضاربة في أسعار الأسمدة والأدوية وكذا البذور.

كما رفع الفلاحون مطلبا بفتح منطقة للتبادل الحر في الطالب العربي أو مركز تجاري في ظل ارتفاع سعرها في الدولة المجاورة إلى حدود 200 دج.

وطلبات الأشقاء الليبيين الذين يتكبدون مشقة التنقل واخراج الخضر والفواكه وخاصة البطاطا عبر معبر بوشبكة وهو ما يضاف تكاليف والجهد عليهم.