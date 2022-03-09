الوادي: لوبيجي تكشف نتائج التحقيق في إنهيار السقف منزل بحساني عبد الكريم

أكد محمد الشريف عيشاوي مدير ديوان ترقية والتسير العقاري بولاية الوادي. على أنه وبمجرد اتصال الجهات الرسمية بالحادث تنقلنا مع فرق تقنية لمعاينة الوضع وتشخيصه.وأضافت التحقيقات الأولية. أن السبب وراء إنهيار سقف بأحد البنايات 74سكن في الطابق الأرضي بقرية الزقم بلدية حساني عبد الكريم .

هو التعديلات على مستوى الحمام لاحد المستاجرات في الطابق الأول. والتي أسفرت عن تسرب مياه في البلاط السفلى وهو ما أدى لهذا الانهيار.

كما أكد ذات المتحدث على اتخاذ إجراءات استعجالية لاعادة الحالة لما كانت عليها بعد تشخيصها.من قبل مصالح المراقبة التقنية “سي تي سي” في أقرب وقت ممكن. مع التكفل بالنقائص الموجودة.

ودعا مدير لوبيجي المستأجرين بضرورة التواصل مع مصالحه في حالة اي تحسينات أوتغيير اوخلل تقني للتكفل به.