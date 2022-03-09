الوادي: لوبيجي تكشف نتائج التحقيق في إنهيار السقف منزل بحساني عبد الكريم
أكد محمد الشريف عيشاوي مدير ديوان ترقية والتسير العقاري بولاية الوادي. على أنه وبمجرد اتصال الجهات الرسمية بالحادث تنقلنا مع فرق تقنية لمعاينة الوضع وتشخيصه.وأضافت التحقيقات الأولية. أن السبب وراء إنهيار سقف بأحد البنايات 74سكن في الطابق الأرضي بقرية الزقم بلدية حساني عبد الكريم .
هو التعديلات على مستوى الحمام لاحد المستاجرات في الطابق الأول. والتي أسفرت عن تسرب مياه في البلاط السفلى وهو ما أدى لهذا الانهيار.
كما أكد ذات المتحدث على اتخاذ إجراءات استعجالية لاعادة الحالة لما كانت عليها بعد تشخيصها.من قبل مصالح المراقبة التقنية “سي تي سي” في أقرب وقت ممكن. مع التكفل بالنقائص الموجودة.
ودعا مدير لوبيجي المستأجرين بضرورة التواصل مع مصالحه في حالة اي تحسينات أوتغيير اوخلل تقني للتكفل به.
طالع أيضا: الوادي: إنهيار سقف بسكنات مسلمة حديثا بحي 74 سكن بحساني عبد الكريم
شهدت حي 74 سكن ببلدة الزقم ببلدية حساني عبد الكريم إنهيار جزئي في احد الأسقف بناية وتشققات كبيرة في السقف والجدران رغم ان البنايات مسلمة في إطار الاجتماعي حديثا.
الانهيار طرح علامات إستفهام كبيرة حول هذه البنايات التي اشتكى سكان الحي من تشققاتها ونوعية الإنجاز. فيما تدخل رئيس البلدية مباشرة بعد الانهيار وتم تدخل كل من الحماية والقسم الفرعي للديوان التسيير العقاري.
فيما لم يخلف الحادث أي خسائر بشرية. ويبقى الخوف من انهيارات أخرى مستقبلا.
طالع أيضا: الشلف: إصابة طفل في حادث سقوط سقف من الجبس بسيتي رويس
تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية لأجل إنقاذ وإسعاف طفل يبلغ من العمر 10 سنوات أصيب بكدمات على مستوى اليد والرجل إثر سقوط سقف من الجبس لإحدى الغرف على مستوى سيتي رويس وسط بمدينة الشلف.
حيث تم إسعافه ومعابنة مكان الحادث مع الإطمئنان على أفراد العائلة التي تعرض منزلها لسقوط أجزاء من السقف الجبسي تحت تأثير التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط أمطار غزيرة على مختلف بلديات الولاية منذ ليلة أمس.
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الشلف: تسجيل 3 إنقطاعات جزئية في شبكة الطرقات بسبب السيول الجارفة
تسببت اليوم، الأمطار الغزيرة المتساقطة على مختلف بلديات ولاية الشلف منذ ليلة أمس في حصول إنهارات للتربة في 3 مناطق. على مستوى شبكة الطرقات بسبب قوة السيول الجارفة المحملة بالأتربة والأوحال.
حيث تم تسجيل إنقطاع جزئي على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بمنطقة قيصر بعد إنهيار الأتربة والحجارة بنفس النقطة. التي شهدت قبل أيام إنهيار صخري بفعل التساقط الغزير للأمطار.
كما تسببت السيول الجارفة في إنجراف التربة في موقعين بالطريق الولائي101 في جزئيه اللذان يربطان تاجنة بالهرانفة وعين أمران.
وأشار اليوم، بيان صادر عن مديرية الحماية المدنية، إلى تدخل وحدات الحماية المدنية لإزالة الأوحال والأتربة من الأجزاء المتضررة.
فضلا عن تأمين حركة مرور السيارات التي بطريق قيصر بعد تصليح موضع الإنقطاع الجزئي.
فيما تبقى الأجزاء المتضررة جوئيا بالطريق الولائي رقم 101 على حالها بفعل الإنجراف الكبير الذي طالها.