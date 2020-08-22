الوادي.. متطوعون يقومون بترميم وصيانة مستشفى الرباح

أخبار الجزائر
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الوادي.. متطوعون يقومون بترميم وصيانة مستشفى الرباح
بقلم عبد العالي رحومة

أقدم شباب من لجنة حي الشعانبة ببلدية الرباح وفي مبادرة تطوعية متميزة بحملة ترميم وتهئية واسعة شملت عديد الأجنحة بالاستعجالات الطبية ببلدية الرباح جنوب الولاية.

وأقدم المتطوعون على صيانة المكيفات التي تستعمل كثيرا في هذه الفترة مع ارتفاع درجات الحرارة لأرقام قياسية، كما تم إعادة الاعتبار للدورات المياه والأبواب والنوافذ، كما ستتعاقب حملات متتالية لإتمام الحملة كالنظافة وترميم ما يمكن اصلاحه.

وتعكس المبادرة مامدى حس هؤلاء الشباب بحي الشعانبة في زرع ثقافة “مؤسساتنا ملكنا نحن من يحميها” لتساهم في تقديم خدمة عمومية لمرضى الجهة.


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