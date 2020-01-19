الوادي مجزرة مرورية.. 10 قتلى 37 جريحا والحصيلة مرشحة للإرتفاع

سجل، الطريق الوطني رقم 3 على مستوى مدخل مدينة سطيل بالوادي، مجزرة مرورية، حيث خلّفت مقتل 10 أشخاص، وعدة مصابين.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الحادث الذي وقع على الواحدة صباحا، نجم عن اصطدام بين حافلتين من نوع هيقر.

ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، فيما بلغت حصيلة المصابين 37 مصابا بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

الحافلتان التي تسببتا في المجزرة، يعملان خط جيجل_حاسي مسعود، والآخرى على خط سطيف_ورقلة.

وأظهرت فيديوهات متداولة عبر منصات التواصل الإجتماعي، حجم الكارثة الأليمة التي أسفرت عن وقوع 10 قتلى وعدة جرحى، في حصيلة أولية مرشحة للإرتفاع.

وتدخلت الحماية المدنية لإسعاف وإجلاء الضحايا، كما رافقتها مصالح الدرك الوطني التي كانت حاضرة بعين المكان.

صور من مكان الحدث