الوادي..مديرية التجارة تدعو التجار إلى إعادة مزاولة نشاطاتهم  بصفة عادية

نفت مديرية التجارة لولاية الوادي، اشاعات وجود فرق الرقابة مختصة تقوم بدوريات على المحلات التجارية تتعدى العمل الرقابي المعمول به قانونيا.

وهو الأمر الذي احدث تهويل لدى التجار ومواطني الولاية وكذا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان المديرية، انه تبعا للمعلومات المغلوطة المتداولة وسط التجار والمتعاملين الاقتصاديين لولاية الوادي. بخصوص وجود فرق الرقابة مختصة تقوم بدوريات على المحلات التجارية تتعدى العمل الرقابي المعمول به قانونيا. مما أحدث تهويل لدى التجار ومواطني الولاية وكذا عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن مديرية التجارة لولاية الوادي تنفي هذه الإشاعات.

والتي تسببت في توقف بعض التجار عن مزاولة نشاطاتهم التجارية. وعليه ندعوا التجار والمتعاملين إلى إعادة مزاولة نشاطاتهم التجارية بصفة عادية وتفادي الإنصياغ لتلك الإشاعات المغرية والولوج في سبل غير قانونية.

وتبقى أبواب مصالح التجارة بالمديرية وعبر كل الهيئات الولائية التابعة مفتوحة لمرافقة كل التجار والمتعاملين والتكفل بانشغالاتهم الموضوعية.