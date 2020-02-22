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الوادي: مدير التربية يتكفل بمشرف تربية بعد انهيار منزله في لفتة انسانية

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الوادي: مدير التربية يتكفل بمشرف تربية بعد انهيار منزله في لفتة انسانية
بقلم عبد العالي رحومة

تنقل محمد مداحي مدير التربية لولاية الوادي بعد سماع خبر انهيار منزل مشرف التربية بمتوسطة محمود شريفى العايب عماد القاطن بمسكن بحي النزلة بعاصمة الولاية.

اين وقف على وضعيته وحجم الوضع الكارثي بعد تشرد عائلته، ومنعه من دخول المنزل المبني بالجبس المحلي، من قبل الحماية المدنية التي إعتبرته ايل للسقوط والإنهيار في أي لحظة.

وأمر  مدير التربية بالتكفل في إسكانه مؤقتا واحتواء الوضع إلى غاية تسوية وضعيته.

اللفتة لقيت استحسان موظفي وعائلة ونقابات التربية في الوقوف إلى جانب زميلهم في القطاع في محنته.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=778269

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